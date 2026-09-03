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Азиатские биржи завершили торги разнонаправленно

Азиатские биржи завершили торги разнонаправленно

Крупнейшими биржами Азии по обороту являются Shanghai Stock Exchange с капитализацией 7,4 трлн долларов и Japan Exchange Group с 6 трлн долларов.

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