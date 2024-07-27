Еще один генерал МО попал в нежные лапы правосудия

ТН

Татьяна Недогреева

Из этих псевдопатриотов надо создавать штрафбаты и на передовую,а сзади автоматчики. Они же военные люди. Их учили военному делу, военному икуству. Всеимеют высокие звания. Все онидавали присягу на верность и защиту отечества. А сидели ,протирали казенные штаны и разообатывали стратегические планы по ограблению и развалу страны. И не просто стратегические планы, а планы с успехом реализованные в жизни. Вот вам и присяга на верность и защиту отечесва. На передовую их. На передовую. Пусть покажут, какие они вояки.