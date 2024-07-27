Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Еще один генерал МО попал в нежные лапы правосудия

Еще один генерал МО попал в нежные лапы правосудия

Гений про злодейства Как-то кучно идут у нас заместители бывшего министра обороны, вы не находите? Впрочем, министры тоже бывшие, что не делает вечер более томным.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Из этих псевдопатриотов надо создавать штрафбаты и на передовую,а сзади автоматчики. Они же военные люди. Их учили военному делу, военному икуству. Всеимеют высокие звания. Все онидавали присягу на верность и защиту отечества. А сидели ,протирали казенные штаны и разообатывали стратегические планы по ограблению и развалу страны. И не просто стратегические планы, а планы с успехом реализованные в жизни. Вот вам и присяга на верность и защиту отечесва. На передовую их. На передовую. Пусть покажут, какие они вояки.
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11 час.
Владимир Алтайцев
вот именно.Пригожина  за  то и обливали помоями  сволочи  из МО, что он поставлял продовольствие  в армию по объективным  ценам и не  завышенным  в  два раза, как сволота  Булгаковская.Мешал  Пригожин  подонкам наживаться  на  солдатах, на  бюджете..
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7 час.
Кошмар
https://zakon-poryadok.mirtesen.ru/blog/43598402452/A-byilo-tak-2012g-Kak-Bulgakov-s-Prigozhinyim-pilyat-goszakaz-na?utm_referrer=mirtesen.ru
А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат
Закон и Порядок - МирТесен
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4 час.

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