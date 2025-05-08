Быть колонией США оказалось хуже, чем окраиной России – экс-депутат Рады 

Украина будет вынуждена принять условия мира от Вашингтона. Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил экс-депутат Верховной Рады, политолог Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».