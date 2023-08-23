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Худайбердиева о РПП: «В олимпийский сезон степень проблемы была критической. Я не знала, как из этого выбраться»

– В прошлом сезоне было много разговоров о том, что у вас обострение РПП (расстройство пищевого поведения).

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