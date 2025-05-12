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Сэм Куинн: «Гилджес-Александер – один из лучших клатчеров лиги. Претензии к нему нелепы»

Перед 4-м матчем серии с «Денвером» эксперты критиковали Гилджес-Александера за провальные выступления в концовках 1-го и 3-го матчей.

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