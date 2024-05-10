Мишустин: «Основой работы правительства станет послание президента»

Такая задача поставлена на ближайшие шесть лет И.о. премьер-министра Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост главы кабинета министров, заявил, что основой работы правительства в ближайшие шесть лет станет Послание президента.