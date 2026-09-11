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Царьград

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Исследование: 24% русских выбрали Китай, Японию, Южную Корею для визита

Исследование: 24% русских выбрали Китай, Японию, Южную Корею для визита

Сервис "Купибилет" раскрыл предпочтения русских путешественников: 24% мечтают посетить Китай, Японию и Южную Корею.

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