Свыше 100 сотрудников призывных комиссий ревакцинировались от COVID-19 в Ростове-на-Дону

Свыше 100 сотрудников призывных комиссий ревакцинировались от COVID-19 в Ростове-на-Дону

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

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