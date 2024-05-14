Семак получит прибавку к зарплате по новому контракту с «Зенитом»

В «Зените» анонсировали дату подписания нового контракта с Сергеем Семаком. Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала, когда именно будет подписан новый контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
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