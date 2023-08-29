В Госдуме пообещали повысить ответственность для электросамокатчиков

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лина любимцева

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ у несовершеннолетних, управляющих электросамокатами, несущимися на бешеной скорости?!! В СУББОТУ у нас проходили соревнования Московской области по мини-баскетболу. Людей в центре города было не протолкнуться!! И в то же время носились на электросамокатах ПО ТРОЕ на одном, подростки носились. И на велосипедах. ВОТ НАРОД СОВЕРШЕННО НЕ ВОСПИТАННЫЙ!! Полиции НЕ БЫЛО, чтобы предотвратить въезд на площадь электросамокатчиков и велосипедистов...!! Хорошо, что все хорошо закончилось... ВООБЩЕ БЕЗОБРАЗИЕ, ЧО ТВОРИТСЯ!!