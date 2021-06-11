Джокович о матчах против Надаля на РГ: «Ты говоришь себе, что давления нет, но на самом деле оно очень сильное»

Первая ракетка мира Новак Джокович, в полуфинале «Ролан Гаррос» обыгравший 13-кратного чемпиона Рафаэля Надаля 3:6, 6:3, 7:6, 6:2, поделился впечатлениями от победы.
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