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Нижегородская правда

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Нижегородцы начали получать персональные видеообращения Глеба Никитина

Нижегородцы начали получать персональные видеообращения Глеба Никитина

Персональные видеообращения губернатора Глеба Никитина начали получать жители Нижегородской области. Соответствующие четырехминутные ролики приходят на портале Госуслуг.

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