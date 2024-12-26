Крушение самолета близ Актау: Казахстан и Россия обещают полную открытость

Казахстан, Россия и Азербайджан гарантируют открытую информацию об аварии самолета возле Актау. Спикер казахского парламента Маулен Ашимбаев подчеркнул, что данные будут достоянием общественности, и опроверг слухи о сокрытии причин крушения.