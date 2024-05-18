Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал отличные условия для ВС России в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский создал идеальные условия для российских войск в Харькове. Такое заявление сделал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Телеканал Прямой».
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