Минобороны: ПВО сбили 288 украинских дронов за ночь

В результате ночных действий ПВО уничтожены 288 украинских беспилотников, цели поражения охватили 12 российских регионов, Крым, Башкортостан, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.
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