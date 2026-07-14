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Рязанские новости

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Минобороны: ПВО сбили 288 украинских дронов за ночь

Минобороны: ПВО сбили 288 украинских дронов за ночь

В результате ночных действий ПВО уничтожены 288 украинских беспилотников, цели поражения охватили 12 российских регионов, Крым, Башкортостан, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

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