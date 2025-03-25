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HR-эксперт Мурадян: сегодня соцсети для поиска работы не менее важны, чем резюме

HR-эксперт Мурадян: сегодня соцсети для поиска работы не менее важны, чем резюме

Для успешного поиска работы соискателю важно правильно презентовать себя. Сегодня в этом деле хорошо помогают соцсети, которые представляют кандидата еще до собеседования, считает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко Гарри Мурадян.

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