HR-эксперт Мурадян: сегодня соцсети для поиска работы не менее важны, чем резюме

Для успешного поиска работы соискателю важно правильно презентовать себя. Сегодня в этом деле хорошо помогают соцсети, которые представляют кандидата еще до собеседования, считает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко Гарри Мурадян.
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