Найдена комбинация из двух препаратов, продлевающая жизнь на 30%

Учеными из Института биологии старения Макса Планка и Университетского колледжа проведено исследование, показавшее, что комбинация двух противоопухолевых препаратов заметно продлила жизнь мышам и улучшила их здоровье в старости.
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