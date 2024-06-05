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Минтранс подготовит план обновления общественного транспорта по поручению губернатора

Минтранс подготовит план обновления общественного транспорта по поручению губернатора

По словам Вячеслава Федорищева, у Самарской области есть средства, чтобы исправить ситуацию.Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник, 4 июня, прокатился в трамвае по областной столице вместе с врио министра транспорта региона Иваном Пивкиным.

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