Минтранс подготовит план обновления общественного транспорта по поручению губернатора

По словам Вячеслава Федорищева, у Самарской области есть средства, чтобы исправить ситуацию.Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник, 4 июня, прокатился в трамвае по областной столице вместе с врио министра транспорта региона Иваном Пивкиным.