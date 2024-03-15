Во Владимирской области за неделю подешевели бананы и яйца

Во владимирских магазинах подешевели детские ягодные пюре, но подорожали говядина и баранина.В среднем по стране и во Владимирской области с 4 по 11 марта на 0,7 процента подешевели бананы и на 0,5 процента – куриные яйца.
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