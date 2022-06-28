Спутники по контролю за погодой в Арктике обойдутся в 45 млрд рублей

Минприроды оценило затраты на систему спутников для наблюдения за Арктикой. По подсчетам министерства, на реализацию программы, которая повысит качество прогноза погоды и ледовой обстановки на Северном морском пути, понадобится 44,2 млрд рублей.
Минприроды оценило затраты на систему спутников для наблюдения за Арктикой. По подсчетам министерства, на реализацию программы, которая повысит качество прогноза погоды и ледовой обстановки на Северном морском пути, понадобится 44,2 млрд рублей.
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