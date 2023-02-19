Артем Истомин: «К концу сезона Карим подойдет к лучшим кондициям. Физическое состояние постепенно приходит, что было видно по его финишу»

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Тренер сборной России Артем Истомин оценил форму биатлониста Карима Халили. Сегодня Халили стал третьим в большом масс-старте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском и выиграл общий зачет соревнований.