Есть ли G-точка у мужчин? Как ее найти?

О наличии у женщины загадочной точки G слышало буквально все сексуально активное население планеты. Разная литература учит мужчин находить эту точку и правильно воздействовать на нее, тем самым доставляя своей партнерше невероятно яркие и продолжительные оргазмы.
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