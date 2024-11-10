Греки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" на Первом канале Иоаннис Кофопулос планирует к 80-летию великой Победы организовать в Крыму и в Греции концерты с исполнением русских военных песен на греческом языке.