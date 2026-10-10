Тыквенные стейки с индейкой под охлаждённым крем-соусом из йогурта и укропа

Это не тушёная тыква и не рагу, а блюдо в стейковой подаче: тыква запекается толстыми пластинами до румяных краёв и мягкой, но не распадающейся середины, индейка готовится отдельно до сочности, а сверху идёт охлаждённый крем-соус из йогурта и укропа.