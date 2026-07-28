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Татар-информ

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Международный кинофестиваль «Каракуз фильм» стартовал в Альметьевске

Международный кинофестиваль «Каракуз фильм» стартовал в Альметьевске

III Международный кинофестиваль зрительских симпатий «Каракуз фильм» открылся в Альметьевске. В этом году мероприятие впервые получило международный статус, объединив участников и гостей из России, Китая, Казахстана, Италии, Франции, Узбекистана и других стран.

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