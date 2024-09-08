Удар по русскому языку в Армении. Министр привёл неубедительный аргумент

Фото: Manfred Mally/imageBROKER.com/Globallookpress Неприятный сюрприз для армянских школьников - русский язык, на котором представлена база знаний по естественным наукам, а также богатейшее наследие русских авторов, в республике отныне стал числиться иностранным.
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