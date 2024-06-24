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Марина Ахмедова: Почему мы должны уважать возраст бардов за счёт других людей такого же возраста?

Марина Ахмедова: Почему мы должны уважать возраст бардов за счёт других людей такого же возраста?

Питерский концерт бардов Никитиных отменён. Но до того Никтин успел провести концерт в Московском центре авторской песни и наградить детей в клубе "Эльдар".

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Комментарии
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Natalija Osminina
Есть еще в России такая  &quot;творческая общественность&quot;- подонки.
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