NYT узнала об усталости украинцев от лжи и пропаганды на ТВ

Всеукраинский телемарафон «Единые новости», вышедший в эфир 24 февраля 2022 года, подвергается критике за то, что круглосуточно рисует радужную и далекую от реальности картину украинских достижений на фронте, пишет 3 января The New York Times (NYT).
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