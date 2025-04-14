Дания отправила микроавтобусы с датчиками слежения для Николаевской области

Дания передала Украине автомобили, оснащенные датчиками для отслеживания телефонов. Эти транспортные средства направлены в Николаевскую область и призваны помочь местным военкоматам в задержании мужчин, сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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