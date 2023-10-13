"Садятся на лицо, на волосы, руки": опасные хищные насекомые "атаковали" Владивосток

Владивосток стал свидетелем необычного явления — массового нашествия божьих коровок. Эти милые на первый взгляд насекомые, которые многие из нас запомнили еще с детства, как тех, которых можно запустить в небо "к деткам", теперь стали причиной беспокойства для жителей города.