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Закон, порядок, государство

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"Садятся на лицо, на волосы, руки": опасные хищные насекомые "атаковали" Владивосток

"Садятся на лицо, на волосы, руки": опасные хищные насекомые "атаковали" Владивосток

Владивосток стал свидетелем необычного явления — массового нашествия божьих коровок. Эти милые на первый взгляд насекомые, которые многие из нас запомнили еще с детства, как тех, которых можно запустить в небо "к деткам", теперь стали причиной беспокойства для жителей города.

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