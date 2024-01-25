РБК: ни один зарубежный хостинг-провайдер не подал заявку в Роскомнадзор для «приземления»

Пройти процедуру зарубежные хостинги уже не успевают. Нежелание продолжать работу эксперты связывают с политической обстановкой и требованиями законаНи один зарубежный хостинг-провайдер не подал заявки в Роскомнадзор для легализации бизнеса в России, сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.
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