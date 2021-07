МОСКВА, 07 июля 2021, Институт РУССТРАТ. Аналитики корпорации RAND подготовили доклад Understanding Influence in the Strategic Competition with China, посвященный положению КНР на мировой арене, где признали наличие у Китая серьёзного экономического влияния, но отметили неспособность Пекина предложить оригинальную модель развития.