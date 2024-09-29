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Володин рассказал о пяти новых законопроектах в сфере миграционной политики

Володин рассказал о пяти новых законопроектах в сфере миграционной политики

Госдума 1 октября начнёт рассматривать пять законопроектов, относящихся к сфере миграционной политики, рассказал председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Надоела эта болтовня. Реально - идёт плановое уничтожение русских ребят и их замещение чуркобесами. Надо вообще прекратить запускать в Россию мигрантов из наших бывших республик и запретить въезд всех сбежавших.
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12 час.
Александр Пятнистый
Судьи и сотрудники правоохранительных органов покрывающие преступления мигрантов должны сидеть вместо них, а вместе с ними, конфискация и иные сопутствующие - само собой разумеется. Ну пожизненное давать не стоит- расстрел при попытке к бегству или нападении на конвой.
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6 час.
Александр Пятнистый
Правильнее так- президент подписывает указ, который вступает в силу с момента подписания, который лишает автоматически гражданства всех чурок, которые получили его после, скажем, 2014 года. Все черные, не зависимо от национальности выдворяются домой без права вернуться навсегда, исходя из принципа &quot;Россия- для россиян&quot;, чтобы не обижать татар, башкир и других наших. Черножопые, особенно не знающие русского языка- не россияне.
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6 час.

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