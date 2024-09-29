Володин рассказал о пяти новых законопроектах в сфере миграционной политики

Надоела эта болтовня. Реально - идёт плановое уничтожение русских ребят и их замещение чуркобесами. Надо вообще прекратить запускать в Россию мигрантов из наших бывших республик и запретить въезд всех сбежавших.

Судьи и сотрудники правоохранительных органов покрывающие преступления мигрантов должны сидеть вместо них, а вместе с ними, конфискация и иные сопутствующие - само собой разумеется. Ну пожизненное давать не стоит- расстрел при попытке к бегству или нападении на конвой.

Александр Пятнистый

Правильнее так- президент подписывает указ, который вступает в силу с момента подписания, который лишает автоматически гражданства всех чурок, которые получили его после, скажем, 2014 года. Все черные, не зависимо от национальности выдворяются домой без права вернуться навсегда, исходя из принципа "Россия- для россиян", чтобы не обижать татар, башкир и других наших. Черножопые, особенно не знающие русского языка- не россияне.