Туск объяснил, из-за чего Польша веками терпела исторические провалы

Поляки упускали возможность построения своего государства-мечты из-за того, что им всегда не хватало времени стать достаточно сильными, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своей речи, посвященной годовщине вступления страны в Евросоюз и опубликованной 1 мая в соцсети Х.