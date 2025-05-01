Туск объяснил, из-за чего Польша веками терпела исторические провалы

Поляки упускали возможность построения своего государства-мечты из-за того, что им всегда не хватало времени стать достаточно сильными, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своей речи, посвященной годовщине вступления страны в Евросоюз и опубликованной 1 мая в соцсети Х.
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