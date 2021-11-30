Мир в котором мы живём

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Матерый шоумен Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Матерый шоумен Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский за счет колоссального административного ресурса – большинства в парламенте, лояльного правительства и возможности распоряжаться финансовым ресурсом госкомпаний – еще остается самым популярным политиком в стране.

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