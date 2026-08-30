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С 1 сентября в России начнется поэтапное внедрение цифрового рубля

С 1 сентября в России начнется поэтапное внедрение цифрового рубля

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Уже осенью цифровой рубль станет частью повседневной жизни. Так, с 1 сентября банки страны начнут поэтапно внедрять эту валюту наряду с наличными и электронными деньгами.

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