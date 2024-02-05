Собака провела восемь дней в закрытом морском контейнере без еды и воды и выжила

В США застрявшая в морском контейнере собака провела больше недели без еды и воды и выжила. Сотрудники береговой охраны города Хьюстон, штат Техас, проверяли морские контейнеры в порту, когда услышали лай.
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