Временные ограничения ввели в аэропорту Читы из-за ландшафтного пожара

Епанчинцев Евгений/ITAR/TASS Аэропорт Читы временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за ландшафтного пожара, сообщает представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
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