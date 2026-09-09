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Татар-информ

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Мотоциклист влетел в такси в Казани, ДТП попало на видео

Мотоциклист влетел в такси в Казани, ДТП попало на видео

Мотоциклист столкнулся с такси в Казани Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани На скорой помощи доставили в больницу 27-летнего мотоциклиста, столкнувшегося с автомобилем такси в Казани.

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