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Сборная Канады объявила состав на ЧМ-2023

Сборная Канады определилась с составом из 12 человек, который будет представлять страну на предстоящем чемпионате мира.

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