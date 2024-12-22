Рэпер Тимати намекнул, что у него есть жена

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) в Instagram спровоцировал слухи о свадьбе. Юнусов опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей – в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях.
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