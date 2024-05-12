Пушилин назвал представителей киевского режима военными преступниками

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал президента Украины Владимира Зеленского и других представителей киевского режима военными преступниками, причем как с точки зрения российского законодательства, так и украинского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии