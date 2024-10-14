В России хотят расширить программу бесплатной медицинской помощи в следующем году

Министерство здравоохранения России опубликовало проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и последующие два года, который предусматривает значительное увеличение финансирования медицинских услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии