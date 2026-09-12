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МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 3% в 2026 году

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 3% в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) 10 сентября 2026 года представил обновленный аналитический обзор состояния глобальной экономики, согласно которому мировой экономический рост по итогам текущего года составит около 3,0%.

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