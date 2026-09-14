Директор ЗАЭС назвал причину срыва Киевом визита Гросси на станцию

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Киевский режим сорвал запланированный на 20-21 августа визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси потому, что боится правды об атаках ВСУ на станцию и Энергодар.
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