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Газета.ру

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World Taekwondo разрешила проводить международные турниры в России

World Taekwondo разрешила проводить международные турниры в России

Россия вновь сможет принимать международные соревнования по тхэквондо после снятия запрета, действовавшего с марта 2022 года.

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