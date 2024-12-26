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ПВО России за ночь сбили пять украинских дронов над тремя областями страны

ПВО России за ночь сбили пять украинских дронов над тремя областями страны

За прошедшую ночь российские силы ПВО успешно уничтожили пять беспилотников. Три дрона были сбиты над Волгоградской областью, по одному — над Воронежской и Белгородской областями.

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