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Газета.ру

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The Guardian: модели ИИ придумали свою версию английского языка для общения

The Guardian: модели ИИ придумали свою версию английского языка для общения

Модели искусственного интеллекта (ИИ) придумали свою версию английского языка для общения. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на исследователей лаборатории Emergence.

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