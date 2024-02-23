Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о возможном расширении границ России в ходе специальной военной операции (СВО).
Медведев: Одессе пора возвращаться домой
Комментарии
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Виктор Полуэктов
В той же Одессе долго свирепствовал очень заразный местные штамм "Вова домой!" Который довёл, методично и пошагово, до событий Второго мая с побоищем на улицах Одессы и массовым сожжение людей в Доме Профсоюзов. До сих пор нерасследованном как чудовищно преступление укрофашизма и чуть ли не оправдываемом сегодняшними жителями города. Люди, сегодня Одесса давно не та, где гитлеровских полицаев и приспешников развесили на фонарях ещё до прихода Советской армии в город! Население приспособилось, даже обжилось. И если бы не разгром укровермахта да мобилизация, их бы не сильно напрягало житьё по киевским стандартам и лекалам. Так что когда докатит до освобождения Одессы, сие нужно иметь в виду. Чтобы без иллюзий.
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