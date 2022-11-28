Мировое обозрение

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Европейцы требуют прекратить вооружать Украину и хотят мира с Россией

Европейцы требуют прекратить вооружать Украину и хотят мира с Россией

Болгарию захлестнула волна протестов против поставок оружия на Украину. В крупнейших городах страны прошли массовые акции, участники которых выступают категорически против решения болгарского парламента о поставках вооружения для украинской армии.

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